Câmara dos deputados aprova projeto que equipara salários entre homens e mulheres

Os deputados federais aprovaram nesta quinta-feira (4), na Câmara dos Deputados, uma medida que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para tentar garantir a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens na realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. As regras valerão para empresas com mais de 100 empregados. Pelo texto aprovado, essas empresas terão que fazer relatórios semestrais de transparência salarial e remuneratória, que devem ser apresentados ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Com a aprovação na Câmara, a matéria segue agora para votação no Senado. O texto votado é um substitutivo elaborado pela relatora, a deputada federal Jack Rocha (PT-ES), alternativo à matéria apresentada pelo Poder Executivo. Ele teve 325 votos favoráveis e 36 contrários ao parecer final da deputada capixaba.

VEJA MAIS

Conforme o projeto, em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, além das diferenças salariais, o empregador deverá pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado. A quitação da multa e das diferenças salariais não impedirá a possibilidade de indenização por danos morais ao trabalhador.

A partir da reforma trabalhista do governo de Michel Temer, a CLT também passou a prever multa fixada pelo juiz em “comprovada” discriminação por motivo de sexo ou etnia, em favor do empregado prejudicado, de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$ 3.753,74 atualmente).