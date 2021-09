Câmara de Belém aprova validade permanente de laudo de autismo

A Câmara Municipal de Belém aprovou três projetos na sessão realizada nesta terça-feira (21): a criação do dia municipal de São Miguel Arcanjo, um santo católico, a criação da comissão de direito dos animais e o projeto de lei que trata sobre a validade de laudos de reconhecimento do autismo em âmbito municipal.

Agora, os pais que começarem a notar sinais de que um filho está dentro do espectro autista podem ter um laudo permanente atestando esta condição.

"Esse projeto é bastante simples mas mexe de maneira muito estruturante com milhares de família em Belém. É um projeto pedido pela Associação de Pais e Mães de Autistas de Belém, que diz que não se delimita mais laudo do transtorno do espectro autista. A família que vai em busca de atendimento vai ter um laudo que diz que essa criança precisa de uma gama de serviços públicos e políticas públicas de apoio a essa família. Sabemos que o dia-a-dia tem possibilidades limitadas de políticas públicas. A gente precisa brigar todos os dias para que aumente esse acesso e para que a gente tenha logo mais um serviço de atendimento à pessoas do espectro autista", avalia a autora do projeto aprovado, Lívia Duarte (Psol).

Já Fábio Souza (PSB) é o vereador responsável pelo projeto que cria a comissão dedicada a discutir as questões dos animais em Belém.

Para ele, mais do que a causa animal em si, o tema trata de assuntos interseccionais, como saúde pública e educação.

Ele acredita que a tarefa desta comissão será apresentar soluções definitivas para o tema na capital paraense.

"Temos tido discussões infinitas sobre as questões da causa animal em todas as instâncias, da proteção, do atendimento, da prevenção. Mas de fato eu acho que a Câmara hoje carece de uma comissão que trate desses assuntos. Estamos cansados de ver animais morrendo no meio da rua. Há ainda a questão da exploração cruel por alguns donos de animais, que usam a tração animal para o seu sustento mas que também não respeitam os limites dos animais", ponderou ele.

Na mesma sessão, um requerimento do vereador Matheus Cavalcante (Cidadania) foi rejeitado por 16 votos a 1.

Ele solicitou a ida do secretário municipal de planejamento e gestão, Cláudio Puty, para prestar esclarecimento sobre pedidos de operação de crédito já autorizados pela Câmara no primeiro semestre. Cavalcante se disse "surpreso porém não decepcionado" com o resultado.

"As operações de crédito totalizariam meio bilhão de reais e [ver] um requerimento como este, [que] só traria mais transparência, ser rejeitado é de se chocar. O que a gente veio fazer aqui? Distribuir honrarias? Falar de dia municipal? [Isso] é muito importante [...] mas também é nossa função fiscalizar o executivo", afirmou o líder da oposição.

Emerson Sampaio (PP) criticou o colega parlamentar pelo o que ele classificou como "pirotecnia na tribuna".

Na opinião dele, Cavalcante precisa fazer uma "oposição inteligente".

"O secretário Puty em oito meses de trabalho já esteve quatro vezes na Câmara Municipal de Belém. Não sou advogado dele mas tem que ser justo. Vossa excelência não pode usar essa tribuna para dizer que ninguém faz nada nessa casa", disse Sampaio.

O presidente da Casa, Zeca Pirão (MDB), concordou que a convocação de Puty era desnecessária e lembrou que "tudo na vida requer paciência", se referindo às etapas da captação e uso do dinheiro que a prefeitura pretende tomar emprestado.

"Não pode colocar a carroça na frente do boi. Pediram uma autorização de empréstimo. Vai para o banco, o banco vai ver se tem condição financeira, aí vai para projetos, vai para análise da comissão dos bancos. Não pense que eles liberam dinheiro para qualquer órgão. Vai para uma licitação onde tem Ministério Público, órgãos de financiamento, com gestores competentes que vão analisar as propostas. Tem várias coisas por trás. Quando sair isso [o dinheiro], aí nós vamos começar a participar, quando começar a obra temos direito de fiscalizar. Agora é muito prematuro. Não tem motivo disso", afirmou.