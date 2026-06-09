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Política

Câmara de Ananindeua restringe acesso de assessores e da população às sessões

Vereadora denunciou a nova medida, que impede presença do público nas galerias do Plenário durante os debates

O Liberal
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População foi impedida de acompanhar a sessão da Câmara de Ananindeua (Divulgação / assessoria parlamentar)

A Câmara Municipal de Ananindeua restringiu o acesso de assessores parlamentares e do público à galeria do Plenário durante a sessão desta terça-feira (9). Em suas redes sociais, a vereadora Monique Antunes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), demonstrou sua insatisfação com a nova regra. O Grupo Liberal procurou o Poder Legislativo Municipal de Ananindeua e aguarda um retorno. 

A medida, que impede a circulação de servidores dos gabinetes e a entrada de cidadãos interessados em acompanhar os debates, gerou insatisfação e levantou questionamentos sobre a transparência do Legislativo.

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As novas regras teriam sido estabelecidas pela presidência da Câmara de Ananindeua, limitando a circulação de assessores parlamentares durante as sessões. Apenas profissionais de fotografia e audiovisual têm acesso permitido, e somente quando o vereador responsável estiver utilizando a tribuna. Servidores dos gabinetes apontaram prejuízos ao acompanhamento dos trabalhos legislativos e ao suporte essencial prestado aos parlamentares.

A impossibilidade de acesso do público à galeria da Casa Legislativa também pegou a todos de surpresa. Cidadãos que desejavam acompanhar os debates e votações presencialmente foram impedidos de entrar, o que intensificou os questionamentos sobre a transparência e a participação popular no processo democrático do Legislativo municipal.

Monique Antunes divulgou um vídeo gravado no Plenário da casa legislativa criticando abertamente a restrição imposta ao acesso à galeria, classificando a medida como uma tentativa de limitar a atuação dos mandatos de oposição. “Hoje, a casa do povo está fechada para o povo. Aqui em Ananindeua a tentativa é nos silenciar. Estão querendo impedir o nosso trabalho e estamos indignados”, declarou a vereadora. (Com informações de Jeferson Höenisch).

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