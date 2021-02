Câmara aprova projeto que prevê até 5 anos de prisão para quem destruir vacina

Nesta quinta-feira (11), a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que inclui a destruição de vacinas entre as hipóteses de dano qualificado previstas no Código Penal, com pena de prisão de um a cinco anos e pagamento de multa.

O texto foi aprovado em votação simbólica e vai ser encaminhado ao Senado para ser avaliado. O Projeto insere um parágrafo do item de dano qualificado dentro do artigo 163 do Código Penal, que dispõe sobre destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia.

O texto é de autoria dos deputados Mário Negromonte Jr (PSD-SP) e Luizão Goulart (PP-BA). Em seu relatório o deputado de São Paulo afirmou que é inaceitável a destruição da vacina, insumo ou qualquer outro bem destinado à preservação da vida e da saúde da população.

Ele defendeu ainda que a punição não ficasse restrita aos casos envolvendo a pandemia de Covid-19, “sob pena de tornar ineficaz a regra que se pretende criar.”

“Isso porque, passada a sua duração, não seria mais possível tratar com o mesmo rigor a conduta daqueles que perpetrassem o mesmo ato envolvendo o enfrentamento de outras hipóteses de emergência de saúde pública”, indicou.