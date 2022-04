Bolsonaro vem ao Pará nesta quinta-feira; veja a agenda

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem ao Pará na próxima quinta-feira (28) para participar da entrega de títulos de terra no município de Paragominas, a 300 quilômetros da capital Belém.

No início do mês, o presidente afirmou que visitaria também a capital paraense durante a passagem pelo estado, mas, por enquanto, a visita foi cancelada. O Palácio do Planalto só confirma a ida de Bolsonaro a Paragominas.

A agenda, porém, pode passar por mudanças até quarta-feira (27), segundo informações da assessoria. Em entrevista para O Liberal, o Presidente da República chegou a confirmar a visita em ambas as cidades.

"Uma das coisas mais importantes que faremos é a entrega de títulos, provisórios e definitivos. Enquanto não tem título, são pessoas usadas pelo MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] para fazer invasões. O número de invasões por ano está abaixo de 10, em governos passados era 10 por mês", disse na ocasião.

Bolsonaro estará acompanhado de aliados paraenses, como os deputados federais Eder Mauro (PL) e Joaquim Passarinho (PSD).