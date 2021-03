Bolsonaro sai para 'agenda privada' em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro saiu neste domingo de sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, para uma "agenda privada", segundo sua assessoria. Ainda não há informações sobre o destino do presidente.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro convocaram carreatas pelo Brasil. Aliada do presidente, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) postou sobre a movimentação em suas redes sociais. Em Brasília, a carreata foi chamada para partir do Museu da República, a partir das 10h. "É por nossa liberdade", disse um usuário no Twitter.

Segundo a deputada, as carreatas são para cobrar os governadores "pelo mau uso do dinheiro federal enviado para a saúde", a falta de leitos, "destruição de empregos", e "aumento abusivo" de impostos. Todos assuntos recentemente levantados por Bolsonaro, que vive novamente uma crise com governadores, os questionando pelo uso dos recurso federais, pelas medidas restritivas adotadas em razão da pandemia e pela forma de cobrança de tributos no combustível.

Neste sábado, o Brasil registrou mais 1.940 mortes em razão da pandemia, num momento em que a média móvel de óbitos semanal bateu recorde pelo 15º dia consecutivo.