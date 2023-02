Bolsonaro pondera retorno ao Brasil: ‘Uma ordem de prisão pode aparecer do nada’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal e disse que pretende voltar ao Brasil em março, mas ponderou que há risco de prisão. "Uma ordem de prisão pode aparecer do nada", afirmou Bolsonaro, lembrando o caso do ex-presidente Michel Temer, que foi preso preventivamente em razão de denúncias de corrupção na obra de Angra 3, três meses após deixar o mandato.

Bolsonaro está hospedado na casa de um amigo em um condomínio na Flórida, desde o fim do seu mandato. O ex-presidente ainda não tem uma data precisa para retornar ao Brasil.

Em relação ao encontro do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, Bolsonaro criticou a postura do seu sucessor, afirmando que "Lula só veio aqui para estar nos holofotes".

Na entrevista, o ex-presidente também comentou sua derrota nas eleições de outubro e admitiu que "perder faz parte do processo eleitoral".

Por fim, Bolsonaro afirmou que pretende ser o líder da direita no Brasil e fazer oposição ao governo Lula nos próximos anos e ressaltou que "o movimento de direita não está morto".