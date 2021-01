Bolsonaro nada com banhistas na Praia Grande e promove nova aglomeração

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a gerar aglomeração na orla de Praia Grande, município do litoral de São Paulo, nesta sexta-feira, 1º de janeiro. Sem máscara, ele se aproximou de banhistas após saltar de uma embarcação e nadar em direção à faixa de areia, momento em que foi cercado por admiradores.

Um vídeo com registros desse momento foi publicado no próprio perfil do presidente em redes sociais. Na gravação, vestido com uma camiseta do Santos, ele é recebido com gritos de apoiadores e se aproxima de dezenas de pessoas, que estavam igualmente sem máscara e tampouco respeitavam as recomendações de distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Em seguida, retornou à embarcação, acompanhado de seguranças.

Desde segunda-feira, 28, o presidente está hospedado no Forte dos Andradas, no Guarujá, também na Baixada Santista. Na quarta-feira, 30, ele já havia causado aglomeração ao visitar a orla de Praia Grande, novamente sem máscara, ocasião em que chegou a tirar fotos e abraçar crianças e idosos.

Em transmissão ao vivo na quinta-feira, 31, ele criticou autoridades que tomaram medidas para evitar aglomerações e restringir a circulação de frequentadores nas praias, o que classificou de "irracionalidade".

Críticas de Doria

A atitude de Bolsonaro foi criticada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). "No momento em que o Brasil precisa de paz e atitudes para combater a pandemia e salvar vidas, o presidente Jair Bolsonaro nos ataca mais uma vez, covardemente. A inoperância e o negacionismo do governo desse presidente, estimularam a morte de 194 mil brasileiros para a covid-19", declarou em rede social.

Mais de mil mortes em um dia

Na quinta-feira, 31, o Brasil registrou 1.036 mortes e outras 55 811 pessoas infectadas pelo coronavírus, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa divulgado na quinta-feira e formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. No total, são 194.976 mortes registradas e 7.675.781 pessoas contaminadas pela covid-19 no Brasil