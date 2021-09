Bolsonaro está em São Paulo para participar de ato na Avenida Paulista

O helicóptero do presidente Jair Bolsonaro pousou em São Paulo, onde o chefe do Executivo participará de ato convocado por seus aliados na Avenida Paulista. Estava previsto um discurso do presidente aos apoiadores por volta das 16h.

Pela manhã, ainda em Brasília, Bolsonaro prometeu um "discurso" robusto na capital paulista. A previsão é de que o presidente retorne amanhã a Brasília.