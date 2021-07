Boletim médico revela a situação do presidente nesta sexta-feira, 16

O presidente Jair Bolsonaro passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada, informa boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde o presidente está internado.

Em nota, o hospital reforça que não há previsão de alta médica. O comunicado não informa se o presidente está se alimentando bem pela via oral, conforme previsto.

Segundo nota sobre o estado de saúde do presidente divulgada nesta quinta, 15, à noite, a sonda nasogástrica - para levar alimentos e hidratação diretamente ao estômago - havia sido removida e para hoje de manhã estava prevista a retomada da alimentação pela via oral.

O texto é assinado pelo médico Antônio Macedo, cirurgião-chefe que acompanha o presidente, bem como o cardiologista do presidente, Ricardo Camarinha, o médico clínico e cardiologista Leandro Echenique, o diretor médico do hospital, Antônio Antonietto, e o diretor-geral do hospital, Pedro Henrique Loretti.

Bolsonaro deu entrada no hospital na noite de quarta-feira, 14, transferido de Brasília, após sentir dores na região abdominal. Segundo diagnóstico médico, o presidente sofreu uma obstrução no tubo digestivo por causa de dobra do intestino, o que impedia a passagem de alimentos.