Batalhão Rural da Polícia Militar reforça a segurança para quem mora e trabalha nas agrovilas

Mais de 500 propriedades no Pará já estão cadastradas no serviço de monitoramento do 2° Batalhão Rural do Pará, com sede em Castanhal, no nordeste do estado. O Batalhão Rural tem atuação em 47 municípios da região, com o objetivo de reduzir a criminalidade nas comunidades rurais na região nordeste. Uma equipe, formada por 106 policiais militares, especializada e treinada para atuar de forma técnica na Patrulha Rural Georreferenciada, atende as demandas da área.

O uso do georreferenciamento é um dos diferenciais da atuação dos militares, de acordo com o tenente-coronel Augusto Guimarães, comandante do 2º Batalhão de Polícia Rural de Castanhal.

“A gente sabe que a área rural é extensa, precisamos do mapeamento das localidades, com as coordenadas geográficas das comunidades para que a gente possa planejar ações preventivas e com isso atender as demandas de forma mais célere e eficiente”, destacou o tenente –coronel.

O proprietário cadastrado tem acesso direto à PM por meio de um grupo de Whatsapp, acompanhado pela nossa Central de Atendimento e Monitoramento, que funciona 24h por dia”, disse o policial.

A atuação do Balhão Rural é, especialmente, em casos de furtos e roubos praticados nas rodovias e estradas vicinais que ligam os municípios, e os praticados contra as propriedades rurais, incluindo roubo de maquinário agrícola, e ainda no combate ao roubo de animais.

“O patrulhamento na zona rural já era executado pela Polícia Militar por meio do radiopatrulhamento tradicional, mas com essa nova modalidade georreferenciada, a atuação se torna mais completa. Com um cadastro prévio das propriedades e dos proprietários, a estratégia de prevenção e de construção de um banco de dados é fortalecida, assim como a nossa atuação”, reforçou o policial.