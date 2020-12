Baleia Rossi se diz otimista com união de centro-esquerda para eleição da Câmara

Apesar da indefinição do apoio da oposição, o candidato à presidência da Câmara deputado Baleia Rossi (MDB-SP) se disse "muito otimista pela união do centro com a esquerda democrática" para a disputa.

Ele se reuniu mais cedo com líderes e presidentes dos partidos da oposição para debater o apoio à sua candidatura.

Na reunião, as siglas cobraram de Baleia compromisso para a livre atuação da esquerda na Câmara. Segundo participantes, Rossi se comprometeu com os pedidos, mas não foi batido o martelo sobre o apoio dos partidos. PT, PDT, PSB e PCdoB devem ainda realizar reuniões internas e das bancadas com Baleia. Os partidos querem também a garantia de participação na Mesa Diretora da Câmara antes de firmar o compromisso.

"Acabamos agora uma reunião muito produtiva com a esquerda democrática onde podemos reafirmar os nossos pontos convergentes de defesa da democracia, das instituições de uma pauta de defesa do meio ambiente, das liberdades", disse Baleia em vídeo publicado no Twitter. "A democracia prevê um amplo e permanente diálogo. Cada líder, presidente de partido vai se reunir com a sua bancada, mas saio muito otimista pela união do centro com a esquerda democrática para a gente poder caminhar nessa candidatura."