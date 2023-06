Audiência com Marina Silva na Comissão de Meio Ambiente do Senado é adiada

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, era aguardada nesta terça-feira (6), a partir das 10h, pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado. Porém, a Agência Senado informou que a audiência foi adiada e uma nova data será agendada.

Presidente da Comissão, a senadora Leila Barros (PDT-DF) argumenta que o Brasil, tido como referência mundial nos temas ambientais e climáticos, perdeu esta condição nos últimos 4 anos e passou a ser muito criticado nos principais fóruns mundiais relacionados ao tema. "Ao iniciarmos a nova legislatura considero fundamental convidar a ministra a comparecer a esta comissão para nos apresentar seus planos, projetos e prioridades para as questões ambientais e climáticas no país", declarou.

Os requerimentos de convite à ministra foram apresentados por Leila e pelo senador Marcio Bittar (União-AC). Durante a audiência pública, Marina Silva deve falar sobre os planos, projetos e prioridades de sua pasta.

"Já aconteceram visitas de mandatários internacionais que vieram ao país especificamente para discutir matérias da seara ambiental, notadamente, as relacionadas às mudanças climáticas. É imperativo que o novo governo, por meio da ministra de Estado competente, esclareça qual será a política ambiental do governo, quais são os objetivos e quais medidas deverão ser adotadas”, disse Marcio Bittar, no requerimento.