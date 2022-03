Atividades presenciais na Justiça do Trabalho do Pará são retomadas nesta segunda-feira

As atividades presenciais na Justiça do Trabalho da 8ª Região – com jurisdição nos estados do Pará e Amapá – serão retomadas nesta segunda-feira (7), após pouco mais de um mês e meio suspensas. Com 99% do quadro de servidores vacinados, o órgão já tem a data para a próxima sessão, marcada para o dia 14 de março, às 10h, no formato telepresencial.

O atendimento havia sido suspenso em todas as suas unidades administrativas e judiciais por determinação publicada no dia 18 de janeiro (Ato Conjunto da PRESI/CR nº1/2022), devido ao grande número de casos registrados de covid-19 no período de 7 de janeiro até meados do mês de fevereiro, segundo a Coordenadoria de Saúde do Tribunal. Na época, mais de 250 servidores foram contaminados pelo coronavírus, sem comprometimento grave ou óbito.

Com o avanço da vacinação de todo o público interno da instituição, incluindo magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e aprendizes, estão vacinados contra a covid-19, foi reduzido o número de casos e a gravidade dos sintomas, possibilitando, assim, a retomada do trabalho presencial.

Também serão retomadas, nesta segunda-feira, as atividades presenciais no Tribunal Superior do Trabalho e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ambos com sede em Brasília.

Como fica o atendimento?

As unidades judiciais e administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região atendem no horário de 8h às 13h, de segunda à sexta-feira. Para acesso às unidades do Tribunal são requisitos obrigatórios: apresentação do cartão de vacinação completo; uso de máscara; e distanciamento social. Os não vacinados devem apresentar o teste RTP-CR realizado nas últimas 72 horas. Todos os servidores e colaboradores devem apresentar o crachá de identificação funcional.

As audiências trabalhistas serão realizadas no formato presencial ou por videoconferência, sempre observando o interesse das partes e de acordo com a análise do(a) magistrado(a). Outras ferramentas de comunicação disponíveis do TRT8 são: o Balcão Virtual; Reclamação Trabalhista Virtual; agendamento de audiência de Conciliação pelo site do tribunal, entre outros. Saiba todos os serviços disponíveis na Justiça do Trabalho no site.