Arthur Lira lança pré-candidatura ao Senado por Alagoas em evento com lideranças municipais

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara dos Deputados, lançou nesta sexta-feira, 20, sua pré-candidatura ao Senado Federal por Alagoas. O ato ocorreu no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, e reuniu prefeitos, vereadores, deputados, secretários e representantes do setor produtivo de diversas regiões do Estado. Lira disputa uma das duas vagas ao Senado abertas por Alagoas nas eleições de outubro.

No discurso, o deputado fez um balanço da passagem pela presidência da Câmara e afirmou que pretende honrar a trajetória do pai, Benedito de Lira, ex-senador e ex-prefeito, morto em janeiro de 2025.

"Proponho uma pauta construtiva. Como deputado, tive a honra e o prazer de ter dois mandatos com o voto do povo e aprovar diversos projetos em dois governos diferentes. Nossa pré-candidatura está em construção, na fase embrionária, mas vamos seguir dialogando com as lideranças. Vamos tentar mostrar que nosso campo político é melhor", disse.

Lira aproveitou o evento para anunciar os nomes que pretende lançar para a Câmara Federal. "Nós vamos ter uma chapa fortíssima para a Câmara Federal. Já temos quatro parlamentares. Tem também meu filho, Álvaro, que deve tentar uma cadeira", afirmou. Álvaro Lira (PP) tem 20 anos.

O evento contou com a presença dos deputados federais Fábio Costa (PP), Daniel Barbosa (PP) e Marx Beltrão (PP), além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças locais. O deputado disse que colegas da Câmara gostariam de participar, mas optou por restringir o ato a atores políticos do Estado. "Esse é o momento de Alagoas, das lideranças municipais se encontrarem, discutirem caminhos e traçarem metas para o estado", declarou.

A ausência do prefeito de Maceió, JHC (PL),chamou a atenção. Ele é antigo aliado de Lira.

Ao ser questionado sobre o episódio, Lira evitou antecipar conclusões e afirmou que as definições virão com o avanço do calendário eleitoral. "Agora, é momento de entendimentos, diálogo. As legendas estão conversando para que Alagoas saia ganhando nesse cenário político. Na hora certa, tudo será definido e vamos seguir com as tratativas", declarou.

Procurado pela reportagem, o prefeito ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto.

Em Alagoas, duas vagas ao Senado estarão em disputa em outubro. Os mandatos do senador Renan Calheiros (MDB) e do senador Fernando Farias (MDB) se encerram em janeiro de 2027.