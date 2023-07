Arthur Lira embarca no cruzeiro de Weley Safadão após aprovação da reforma tributária; veja foto

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), embarcou nesta segunda-feira (10) no Cruzeiro do cantor Wesley Safadão, nos Estados Unidos. Uma foto que começou a circular nas redes sociais mostra Lira conversando com o artista. A autenticidade da foto foi confirmada pelo jornal Folha de S. Paulo.

A viagem ocorre depois da aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Reforma Tributária e do projeto que restabeleceu regras mais rigorosas nos julgamentos tributários Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). No início da semana passada, Lira cancelou reuniões das comissões - inclusive CPIs - para que os deputados pudessem concentrar seus trabalhos na pauta econômica. Ele informou a líderes partidários ter agendado uma viagem particular com a família para essa semana e manifestou a intenção de participar de cruzeiro do cantor Wesley Safadão.

VEJA MAIS

Lira acelerou os trabalhos da Casa e, com isso, antecipou as férias. Pela Constituição, o recesso parlamentar do meio do ano só começaria no próximo dia 18 e iria até 31 de julho, se Câmara e Senado tivessem aprovado a tempo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não aconteceu e nem tem previsão para acontecer.