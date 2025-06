Alexandre Ramagem presta depoimento ao STF por tentativa de golpe; assista ao vivo

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), presta depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito de uma ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito no Brasil.

Ramagem é réu em ação penal sobre tentativa de golpe

Ramagem é um dos oito réus apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como parte do “núcleo 1” da articulação para tentar reverter o resultado da eleição presidencial de 2022, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva.

A PGR considera esse grupo o mais estratégico e central no plano de ruptura institucional. De acordo com a denúncia, Ramagem foi responsável por fornecer suporte direto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro.

Denúncia aponta criação de “Abin paralela” e ataques planejados ao STF

A denúncia afirma que Ramagem documentava orientações repassadas a Bolsonaro e sugeria o uso de órgãos oficiais como a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Polícia Federal (PF) para desacatar decisões do STF.

Além disso, segundo a PGR, Ramagem teria liderado a criação de uma “Abin paralela”, formada por agentes da própria Abin e da PF, com o objetivo de monitorar opositores políticos e fomentar desinformação contra o sistema eleitoral.

Crimes atribuídos a Alexandre Ramagem

A Procuradoria-Geral da República denunciou Ramagem por diversos crimes graves, incluindo:

Organização criminosa armada

Tentativa de golpe de Estado

Ato para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito

Uso indevido da máquina pública para fins políticos