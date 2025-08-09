Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alexandre Kalil é condenado a perda dos direitos políticos por 5 anos

Estadão Conteúdo

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi condenado nesta quinta-feira, 7, à perda dos direitos políticos por cinco anos numa ação de improbidade administrativa.

O juiz Danilo Couto Lobato Bicalho, da 3ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, entendeu que Kalil e a Associação Comunitária do Bairro Mangabeiras III descumpriram determinação judicial ao bloquear com cancelas e barreiras o acesso a vias de um condomínio de luxo na capital mineira. Cabe recurso.

O caso se refere ao período da gestão de Kalil à frente da prefeitura (2017-2022). O ex-prefeito e a associação foram condenados a pagar R$ 100 mil em danos morais coletivos ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Funemp).

A condenação decorre de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público em 2020 para investigar o fechamento irregular de vias públicas e a apropriação da praça Sebastião Paes de Almeida pela associação que viria a se tornar ré.

A associação, presidida por Andréa Machado de Araújo, alegou que uma portaria publicada pela gestão Kalil autorizava aquele uso das vias. Ainda que a permissão tenha sido revogada meses depois, o MP alegou, em dezembro de 2021, que, "sem justificativa, passados mais de um ano do trânsito em julgado da decisão, os obstáculos arquitetônicos não foram demolidos, e a integração do Clube dos Caçadores com a malha urbana municipal não foi concretizada".

Para a promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, a conduta dolosa dos réus privou as pessoas de usar os bens patrimoniais públicos, "o que se traduz em lesão ao erário no sentido de perda de um bem de valor inestimável para a população".

"A omissão do réu Alexandre Kalil em efetivar o cumprimento da ordem judicial após a anulação administrativa da permissão, praticando tais condutas e a recalcitrância da Associação em remover os obstáculos configuram o dolo e a lesão ao erário pela privação do uso público de bens coletivos", decidiu o juiz.

Kalil contestou a acusação e negou improbidade administrativa por entender que a petição inicial era "vaga e imprecisa, violando o dever de individualizar a conduta imputada". Também afirmou que o caso não poderia ser caracterizado como desobediência, "por depender a questão do resultado do cumprimento de sentença da ação popular ainda pendente", e pediu que a ação do MP fosse direcionada somente à associação.

A Associação se defendeu dizendo que nunca exerceu função pública ou interferiu em ato administrativo, e que não houve descumprimento judicial, uma vez que se baseou num decreto e termo de permissão. Já Andréa argumentou que nunca teve relação com a administração pública e que "agiu apenas no exercício de seu mandato como presidente da associação de bairro".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MG/ALEXANDRE KALIL/CONDENAÇÃO/IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Alexandre Kalil é condenado a perda dos direitos políticos por 5 anos

09.08.25 14h08

Lula sobre Putin: 'Ele agradeceu nosso empenho e interesse por paz entre Rússia e Ucrânia'

09.08.25 13h23

PL diz que ocupação do plenário da Câmara teve caráter 'pacífico e legítimo'

09.08.25 12h43

Secom: Lula recebeu telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado, 9

09.08.25 12h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

POLÍTICA

Em Marabá, Michelle Bolsonaro convoca mulheres do Pará a salvar o Brasil

A ex-primeira dama e atual presidente do PL Mulher participa de encontro nesse município do sudeste do Pará e, neste domingo (3), vai estar em Belém; assista o vídeo

02.08.25 13h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda