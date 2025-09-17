Capa Jornal Amazônia
Alcolumbre cita anistia e obstrução e diz que todo dia alguém aparece com problemas

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que, todos os dias, aparecem pessoas com problemas, ofensas e agressões e que essa situação dificulta o andamento da pauta da Casa. Ele citou a ocupação da Mesa do Senado promovida por senadores de oposição e a defesa por um projeto de anistia.

"Na volta do recesso parlamentar, encontrei senadores acorrentados na Mesa do Senado. Estamos com muitos problemas ao mesmo tempo, daqueles que falam que vão obstruir 24h por dia para não votar nada, daqueles que não querem votar legislação, porque ficam se atendo aos debates seja do Judiciário, seja de impeachment de ministro do Supremo, de anistia", disse Alcolumbre durante sessão.

A declaração veio depois de o senador Izalci Lucas (PL-DF) questioná-lo sobre questões envolvendo os trabalhadores terceirizados do Senado. Alcolumbre afirmou que o Senado tem sido "atropelado e dragado pela mesma conversa desde a eleição". "Isso é um desabafo, está impossível tentar contornar situações como essa para tratar a questão dos terceirizados, que é plenamente viável e possível. Mas a gente não consegue reunir, porque todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, aparece alguém com alguma ideia, criando algum problema ou algum transtorno, agredindo alguém, puxando um assunto que não é o assunto do Brasil, e aí, não conseguimos resolver esses problemas que precisa da pauta do Senado, da Mesa Diretora, das comissões", afirmou o presidente da Casa.

Em seus discursos recentes, Alcolumbre tem reforçado os pedidos de pacificação entre os senadores.

