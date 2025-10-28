Capa Jornal Amazônia
Alckmin faz reunião de emergência com Rui, Gleisi e técnicos sobre ação no Rio contra o CV

Estadão Conteúdo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez no início da noite uma reunião de emergência para discutir os impactos da operação policial no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, que resultou na morte de 64 pessoas e na prisão de 81 suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho (CV). Essa foi a operação mais letal da história da polícia fluminense.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que participam da reunião o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de técnicos dos ministérios da Justiça e da Defesa.

A reunião é realizada no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está a caminho do Brasil após uma semana no Sudeste Asiático. A previsão é de que o presidente chegue a Brasília por volta das 20h30 desta terça.

O principal objetivo do governo é discutir a resposta que virá do Palácio do Planalto após a operação e também diante das críticas feitas pela oposição, em especial do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Também está no cálculo feito pelo Planalto como a resposta do governo vai abordar a proposta de emenda à Constituição (PEC) com regras federais para a segurança pública. O governo também discute um projeto de lei que endurece penas para as organizações criminosas. Chamado de projeto antifacções, a proposta foi encaminhada pelo Ministério da Justiça à Casa Civil.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mencionou a proposta em entrevista coletiva nesta terça. Ele está cumprindo agendas no Ceará e não participa da reunião de emergência agora no Planalto.

Palavras-chave

OPERAÇÃO CONTENÇÃO/RIO/CV/GOVERNO FEDERAL/REUNIÃO/BRASÍLIA
Política
