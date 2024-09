Confira a agenda dos candidatos a prefeitura de Belém nesta segunda-feira (9)

A campanha eleitoral à prefeitura de Belém segue a todo vapor, e os candidatos têm uma agenda cheia de compromissos, variando entre gravações, caminhadas e reuniões. Confira abaixo, em ordem alfabética, os compromissos programados para o dia.

Eder Mauro (PL):

- Manhã: Gravação de propaganda eleitoral

- Tarde: Reunião com os coordenadores de campanha

Edmilson Rodrigues (PSOL):

- 10h: Entrevista à Rádio CBN Amazônia

- 11h: Caminhada no bairro de Canudos

- 17h: Caminhada no bairro da Condor

Everaldo Eguchi (PRTB):

- Manhã: Caminhada na Feira da Terra Firme

- Tarde: Reunião interna com a equipe de campanha

Igor Normando (MDB):

- 9h: Caminhada no Bairro da Sacramenta (concentração na Passagem Vila Nova com Passagem São Pedro)

- 13h: Entrevista para televisão

- 17h: Arrastão do 15 no Bairro da Marambaia (concentração no Canal Água Cristal, próximo à Assembleia de Deus)

Ítalo Abati (Novo):

- Participação em encontro acadêmico para exposição do Projeto Capital em São Paulo e reuniões com startups

Jefferson Lima (Podemos)

- 9h: Gravação de programa para TV

- 15h30: Gravação de podcast

- 17h: Caminhada na Cabanagem

Raquel Brício (UP):

- 9h: Gravação de materiais de campanha

- 14h: Reunião com apoiadores na Marambaia

- 16h: Reunião com apoiadores no Telégrafo

Thiago Araújo (Republicanos):

- Manhã: Entrevista para o programa "Bora Cidade" da RBA

- Tarde: Entrevista para o programa "Balanço Geral" da Record TV

- Noite: Encontro com moradores da Sacramenta

Well (PSTU):

- 6h30: Conversa com os operários na Av. Bernardo Sayão, bairro do Jurunas

- 10h: Reunião com assessoria jurídica na sede do PSTU

- 17h: Participação na palestra do jornalista Breno Altman no bairro do Marco

- 18h30: Reunião do comitê de campanha na sede do PSTU