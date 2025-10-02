Advogados pedem a STF que libere contato por telefone com Bolsonaro preso em casa

Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser pediram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorize o contato telefônico deles com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo. Como o ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília, sem acesso a redes sociais ou ao celular, a única forma de falar com ele é pessoalmente, o que demanda viagens ao Distrito Federal e, segundo a defesa, "torna moroso e oneroso o contato pessoal".

Os advogados afirmam que as restrições de acesso a Bolsonaro causam "limitação" e "prejuízos ao amplo direitos de defesa".

Os criminalistas argumentam também que o contato é importante pela "necessidade de consultas frequentes a respeito do andamento processual e estratégias de defesa".

A defesa também pediu a revogação da prisão domiciliar.

O ex-presidente está preso em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista, que levou à sua condenação.

Bolsonaro não constou na primeira denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso. Por isso, os advogados defendem que ele seja colocado em liberdade.

A denúncia, por si só, não encerra o inquérito. A PGR pode continuar investigado o ex-presidente.

O inquérito foi desencadeado depois que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passou a articular sanções contra ministros do STF nos Estados Unidos.

O ex-presidente também é investigado porque financiou o filho e porque seria o beneficiário das pressões sobre o Supremo Tribunal Federal.

A prisão domiciliar foi decretada porque Bolsonaro descumpriu restrições impostas pelo Supremo.