VÍDEO: Vigilante sequestrado em serviço é encontrado morto em São Miguel do Guamá

Um vigilante foi encontrado morto, neste domingo (22), no ramal do Quarentinha, zonal rural de São Miguel do Guamá, município do nordeste paraense. Agnaldo de Moura Rosa vinha sendo procurado desde a última sexta-feira (20), quando saiu para trabalhar em uma cerâmica da cidade e não foi mais visto.

Imagens de uma câmera de segurança do local de trabalho de Agnaldo registraram o momento em que a vítima foi abordada por um veículo e, em seguida, colocada dentro do carro da cor prata por um homem encapuzado.

Desde então, familiares e amigos se mobilizaram para tentar encontrar Agnaldo.

Em um vídeo divulgado por meio das redes sociais, a esposa da vítima, de prenome Joyce, conta que o filho do casal teria ido buscar o pai às 18h, horário de saída de Agnaldo. Entretanto, ele não apareceu. O segurança da cerâmica teria informado que o vigilante estaria com o gerente, mas Agnaldo nunca mais retornou para casa.

Ainda segundo a esposa da vítima, a cerâmica pertence ao atual prefeito da cidade, político conhecido como Antônio Doido. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso por meio da Diretoria de Polícia do Interior. Até o momento ninguém foi preso.