VÍDEO: No Pará, pescadores arrancam ‘catana’ do peixe-serra vivo

Um vídeo está circulando nas redes sociais e mostra pescadores cortando a ‘catana’ (serra) do peixe-serra ainda vivo. O registro, que teria acontecido no litoral do Pará, é gravado em alto mar e mostra o animal amarrado ao barco. Após viralizar na Web, vários internautas e famosos lamentaram o ato de crueldade.

No vídeo, um grupo de pescadores está em uma embarcação, enquanto um deles pula no mar e sobe as costas do peixe. O animal está amarrado com cordas que o mantém seguro ao barco. O pescador carrega um tipo de facão, que usa para golpear e cortar a catana do peixe-serra. Após fazer a remoção, eles devolvem o animal ferido para a água. Veja:

As imagens causaram comoção nas redes sociais. Várias pessoas se mostraram revoltadas pelo ato e alguns famosos, como o Padre Fábio de Melo, deixaram uma mensagem de lamentação. “Que tristeza”, comentou.