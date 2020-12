VÍDEO: Mais um entregador por aplicativo é vítima de assalto durante o expediente, em Belém

Em menos de uma semana, mais um entregador por aplicativo foi assaltado enquanto trabalhava, em Belém. Desta vez, o caso ocorreu no bairro da Cabanagem, próximo a um supermercado, na noite do último sábado (05). Novamente, a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Veja:

O trabalhador estava fazendo uma entrega em uma rua ao lado de um supermercado, próximo ao cruzamento das avenidas Independência e Augusto Montenegro, às 20h54, quando foi abordado por dois homens, um deles armado, que levaram sua motocicleta e outros objetos pessoais.

No vídeo, é possível ver as características dos assaltantes. Um deles estava de camiseta azul, short vermelho e boné preto, e foi quem saiu pilotando a moto após o roubo. Já o outro, de camiseta branca, calça preta e boné vermelho, é quem estava armado e recolheu os objetos do entregador. Após a ação, a dupla dá a partida no veículo e toma rumo desconhecido.

Segundo assalto filmado em menos de uma semana

Este é o segundo assalto a um entregador registrado em vídeo em menos de uma semana, em Belém, o que expõe a falta de segurança para a categoria exercer seu trabalho.

Na tarde da última terça-feira (1), no bairro do Umarizal, câmeras registraram o momento em que outro trabalhador teve sua motocicleta roubada por dois homens, um deles armado com um revólver. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Em nota, a Polícia Militar informou que o bairro da Cabanagem é policiado por equipes do 24° batalhão (24ª BPM) e do motopatrulhamento do batalhão águia, que vão intensificar as rondas na área citada.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos assaltantes, em ambos os casos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.