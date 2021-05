VÍDEO: Ataque a tiros contra casal de moto foi registrado por câmera de segurança

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um casal foi baleado, no final da manhã desta sexta-feira (21), no município de Ananindeua. Nas imagens, que duram 19 segundos, um homem, em uma motocicleta, se aproxima do casal, que também está em uma moto, e efetua os disparos. Os dois caem. E, mesmo sem ter qualquer tipo de defesa, e já no chão, eles continuam sendo baleados. O atirador, que usa uma mochila, foge em seguida.

O homem morreu no local. A mulher foi socorrida com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O crime ocorreu na esquina da Estrada do Icuí-Guajará com a avenida Independência, às proximidades de um posto de combustível. As vítimas foram identificadas como Fábio dos Santos Alexandre, de 45 anos, e Luziane Cardoso da Silva, de 37 anos.

Segundo informações do tenente Frazão, do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), as vítimas moravam nas proximidades de onde o crime ocorreu. Nenhum dos dois tinha passagem pela Polícia. Fábio foi atingido por pelo menos três tiros na cabeça, enquanto que Luziane ficou ferida no braço.