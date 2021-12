Vice-almirante Edgar Siqueira assumirá o comando da Marinha no Pará, Amapá, Maranhão e Piauí

Na próxima segunda-feira (6), o vice-almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, de 55 anos, assumirá o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), da Marinha do Brasil. A cerimônia será realizada no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), localizado no bairro da Pratinha, em Belém. O comandante de Operações Navais, almirante de Esquadra Alípio Jorge Rodrigues da Silva, estará em Belém para conduzir a cerimônia militar, que terá participação de autoridades militares e civis.

Natural do estado do Rio de Janeiro e com quase 38 anos de serviços dedicados à Marinha do Brasil, o vice-almirante Edgar conduzirá as ações da Marinha nos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Ele já dirigiu e comandou diversas Organizações Militares da Marinha em todo o Brasil, passando, inclusive, pela Missão de Paz no Líbano (UNIFIL), onde atuou como Chefe do Estado-Maior da Força-Tarefa Marítima.