Veículo sai da pista e colide com lateral de farmácia na Pedreira

Um acidente de trânsito foi registrado no começo da madrugada deste sábado (3), em Belém. O motorista de um veículo particular que trafegava pela na avenida Duque de Caxias perdeu o controle da direção e colidiu com a parede lateral de uma farmácia localizada na esquina da travessa Angustura, no bairro do Marco. Na hora da colisão, chovia e a pista estava escorregadia. As primeiras informações dão conta de que não houve vítimas, apenas prejuízos materiais.

Na manhã deste sábado, o veículo já havia sido retirado do local. Com a colisão, parte da parede da farmácia ficou destruída.

Contatadas pela redação de O Liberal, a Polícia Militar e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informaram que não foram acionadas para a ocorrência.