Veículo colide com farmácia, em Belém, neste sábado (3)

Um acidente de trânsito foi registrado, no começo da madrugada deste sábado (3), em Belém. Um veículo colidiu com a parede de uma farmácia, no bairro do Marco. O acidente ocorreu na avenida Duque de Caxias com a travessa Angustura, no sentido centro da cidade. Na hora da colisão, chovia na cidade.

Na manhã deste sábado, o veículo já havia sido retirado do local. O acidente causou danos materiais na parede da farmácia.

A Redação Integrada segue apurando mais informações sobre as circunstâncias do acidente e para saber se alguém saiu ferido na colisão com a farmácia.