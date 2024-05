Troca de tiros entre PM e homem em bar no Marajó termina com prisão

Uma troca de tiros entre um policial militar fora de serviço e um homem, identificado como Paulo Henrique de Jesus Dantas Machado, de 26 anos, assustou frequentadores de um bar em Breves, no Marajó, no fim da noite de domingo (26). Paulo foi a única pessoa ferida após o tiroteio. Ele foi preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Já o militar envolvido no caso, conhecido como cabo Machado, teve a arma apreendida.

Uma câmera de segurança próxima ao estabelecimento registrou o caso. As imagens mostram cerca de quatro homens próximos uns dos outros. Conforme o relato das autoridades, esse momento se tratava de uma discussão, por um motivo não esclarecido. De repente, um deles recua rapidamente e o outro se levanta.

O homem que aparece na gravação perto de um carro é o militar. Paulo, o suspeito detido, aparece de camisa escura. Ele atira no chão. Na sequência, o PM dispara contra ele. Segundo a polícia, o cabo Machado agiu em legítima defesa.

Quando inicia o tiroteio, os clientes do bar correm, assim como o PM. Antes do vídeo terminar, é possível visualizar Paulo atirando mais duas vezes. Por volta das 23h, uma guarnição do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) foi acionada para o caso. Paulo Henrique, conforme o relato da PM, foi localizado após sair do local onde a troca de tiros aconteceu. O suspeito, que estava ferido, foi preso. Com ele, a polícia encontrou duas munições de arma de fogo.

O homem precisou ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois foi transferido ao Hospital Regional do Marajó e liberado na madrugada desta segunda-feira (27). Ainda conforme as autoridades, Paulo teria, supostamente, dado a arma para um amigo. A Polícia Civil tenta localizar o armamento.

O policial militar envolvido no caso se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil de Breves, local onde teve a arma confiscada. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou "um suspeito de tentativa de homicídio foi preso". Duas armas foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela delegacia de Breves.

