Trio que praticava furtos na Ilha de Cotijuba é preso pela Polícia Militar

Dois homens foram presos e um adolescente de 15 anos foi apreendido, na tarde desta quarta-feira (22), na Ilha de Cotijuba, em Belém. Segundo a polícia, o trio é suspeito de praticar uma série de arrombamentos em residências, comércios e igrejas na região, para furtar objetos de valor.

Assim que recebeu a denúncia, a equipe policial deu início às buscas na área a fim de encontrar os supostos autores do crime. Instantes depois, eles foram encontrados, e dois deles foram presos pelo crime de furto. O adolescente foi apreendido e conduzido, juntamente com o restante do grupo, para a Seccional Urbana do Distrito de Icoaraci.

Os militares do 10° Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) conseguiram recuperar com o trio quatro aparelhos celulares e duas câmeras filmadoras. O material também foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para ser, em seguida, devolvido aos donos.

Denúncias de quaisquer tipos de crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.