Trio armado assalta clínica dentária e leva arma de policial em Ananindeua

Três criminosos, um deles armado, assaltaram uma clínica dentária localizada na Arterial 18, na Cidade Nova, em Ananindeua, no final da manhã da última quarta-feira (7). A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Através do vídeo, é possível ver que um suspeito, vestido de mototaxista, já estava dentro do local. Possivelmente, ele se passava por paciente e repassava orientações aos comparsas. Dentre as vítimas, estava um policial militar à paisana. A arma dele foi roubada durante o crime.

Os registros divulgados nas redes sociais mostram quan​​do o segundo bandido chega ao local. O homem, vestido de azul, carrega um envelope e não levanta nenhuma suspeita. Logo atrás dele, chega o terceiro criminoso, de camisa branca. Dois pacientes, entre eles o policial, são abordados e tem os celulares roubados. Eles são revistados várias vezes. O assaltante passa a mão várias vezes pela cintura do policial e encontra a arma, que ele toma e entrega para o comparsa.

Enquanto isso, o suspeito vestido de mototaxista parte para cima dos funcionários que estão no balcão. Novamente, o alvo do suspeito são os celulares das vítimas.

O trio foge da clínica dentária roubando vários celulares e outros pertences das pessoas que estavam no local. Porém, antes de sair, o suspeito de camisa branca volta e devolve o celular de um funcionário da clínica.

Por nota, a Polícia Militar informou que “equipes do 6° Batalhão intensificaram as buscas no conjunto Cidade Nova e áreas vizinhas para identificar e prender os envolvidos no roubo a um estabelecimento comercial situado na avenida Arterial 18. Uma pistola calibre .40 milímetros de propriedade particular de um policial militar e aparelhos celulares de clientes foram levados pelos suspeitos, que estavam armados e fugiram em seguida.”