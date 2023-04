Três suspeitos são mortos em troca de tiros após roubar um carro em Ananindeua

Na tarde de terça-feira, 17, uma perseguição policial terminou com a morte de três suspeitos, após o roubo de um veículo, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB).

De acordo com informações da página Mensageiro da Morte, o veículo foi roubado por três assaltantes, próximo ao shopping de Ananindeua. Ao tomarem conhecimento da situação, policiais militares do 6º Batalhão (BPM), do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), iniciaram a busca para interceptar e prender os suspeitos.

Durante a perseguição, os assaltantes atiraram contra a viatura da polícia, cuja guarnição, à princípio, não pôde revidar, devido à possibilidade de a vítima, proprietário do veículo, estar dentro do carro ou preso no porta-malas, conforme relata um dos militares que participou da ação:

"Independente de o tiro estar vindo, a gente tem que, primeiro, pensar na vida da vítima que possivelmente estaria dentro e agir como se ela estivesse lá. Mas foi feito o acompanhamento, foi verificado que o carro estava vazio, e isso respaldou nossa guarnição para entrar na área de mata com cautela e ténica e, hoje, logramos a captura desses três elementos", disse militar do CPRM.

Segundo informações do 6º BPM, quando os assaltantes abandonaram o veículo para empreender fuga em área de mada ainda não especificada, os policiais conseguiram para os suspeitos, que foram atingidos por disparos de arma de fogo. Os três foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

A redação integrada de O Liberal aguarda mais informações sobre o caso.