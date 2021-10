Três suspeitos roubam carro e fazem motorista refém no Panorama XXI, em Belém

Três homens fizeram um motorista refém na noite desta terça-feira (19), durante uma intervenção da Polícia Militar. De acordo com informações levantadas pela PM, eles haviam terminado de assaltar um mercadinho nas proximidades da praça do Conjunto Panorama XXI, no bairro do Mangueirão, onde foram interceptados.

A polícia já vinha monitorando a ação do trio que, segundo informantes, estaria planejando o assalto para a sexta-feira (22), mas, acabou antecipando para hoje. Os bandidos chegaram a levar mercadorias e uma quantia em dinheiro do estabelecimento, onde o motorista foi feito refém. Mas nem chegaram a ir muito longe, pois logo foram alcançados por viaturas da PM.

Após um período de negociação, que contou com a presença da mãe de um dos assaltantes, o trio se entregou à polícia. Diante de algumas contradições quanto à participação do motorista feito refém na ação, todos foram algemados e conduzidos para a Seccional da Marambaia

