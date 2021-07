Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Santarém

Na manhã desta sexta-feira, 23, a Polícia Civil do Pará deflagrou a operação Caixa Azul, de combate ao tráfico de drogas, em Santarém. Três pessoas foram presas e diversos papelotes de pasta base de cocaína foram apreendidos. A operação contou com a participação do superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb.

De acordo com o delegado Erik Petterson, titular da Unidade Integrada ProPaz (UIPP) de Santarenzinho, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência do bairro São Cristóvão, em Santarém, oeste do Pará, foram encontrados 19 papelotes de drogas.

Um casal que estava morando na casa foi conduzido à unidade, para ser autuado em flagrante por tráfico de drogas, segundo o delegado. A mulher identificada como Cláudia Maria dos Santos teria chegado há poucos dias do estado do Amapá. Já o homem, identificado como Fabrício Hyago, estava no local há mais tempo.

Outra frente da operação sob o comando do delegado Jamil Casseb cumpriu mandado de busca e apreensão em outro endereço. No local, um jovem identificado como Luan Lopes Sousa, 19 anos, foi flagrado com 11 papelotes de pasta base de cocaína e mais dois celulares. Luan também foi conduzido à Unidade Integrada.

"Essa operação foi resultado de uma investigação da UIPP do Santarenzinho. Conseguimos informações de que essas pessoas estavam comercializando drogas no bairro São Cristóvão e passamos a monitorar até conseguirmos os mandados de busca e apreensão. Nosso principal alvo não estava no local, mas as investigações continuam", informou o delegado Erik Petterson. Com informações do G1 Santarém.