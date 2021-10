Três menores de idade fazem motorista de aplicativo refém, entre Ananindeua e Belém

Segundo a Polícia Militar, três menores de idade tomaram de assalto um motorista de aplicativo, em Ananindeua, na noite desta quarta-feira (6), vieram para Belém, colocaram a vítima no porta mala do HB20 branco, e rodaram por um tempo, até serem descobertos por outros motoristas do mesmo aplicativo da vítima e serem denunciados a uma guarnição policial em ronda.

A Polícia Militar interceptou o veículo na avenida Marquês de Herval esquina com a travessa da Angustura, no bairro do Marco. Houve troca de tiros. Os policiais furam o tanque de combustível do carro e um pneu traseiro, após cerca de meia hora de muita tensão, os três adolescentes se entregaram e liberaram a vítima, que segundo a própria polícia, não apresentava ferimentos.

Até por volta das 23h, uma equipe do Corpo de Bombeiros lavava a pista onde estava o HB20, tentando remover o grande volume de gasolina derramado na Marquês por causa do tiro dado no tanque de combustível.

Os três adolescentes foram levados para os procedimentos cabíveis na Divisão de Atendimento ao Adolescentes (Data), na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém.