Trabalhador perde o controle de trator, cai em açude e morre afogado em Tailândia

Um trabalhador rural, Gabriel Jardim, de 19 anos, morreu afogado após o trator que ele dirigia cair em um açude, por volta das 16h30, da última terça-feira (29), dentro de uma fazenda na vicinal Nova Paz, no município de Tailândia, no nordeste do Pará. As informações são do Portal Tailândia.

O jovem ficou preso dentro da cabine do trator, que afundou ficando de cabeça para baixo, somente com as rodas para fora d'água.

Segundo testemunhas, o jovem sofreu o acidente de trabalho quando realizava atividades rurais dentro da fazenda. Não se sabe porque Gabriel perdeu o controle do veículo e, de repente, caiu com o trator no açude e não conseguiu escapar, morrendo afogado, em pouco tempo.

O município de Tailândia tem uma base econômica alicerçada na produção agropecuária com destaque para as culturas agrícolas do dendê, mandioca, caju, grãos e pecuária de corte e leite. São comuns os trabalhos em propriedades agrícolas e também em atividades do extrativismo madeireiro.

Trabalhadores rurais das proximidades da vicinal Nova Paz ficaram comovidos com a morte do jovem agricultor.