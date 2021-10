Trabalhador morre atingido por árvore enquanto realizava serviço de poda em Senador José Porfírio

Sebastião da Silva Ferreira, trabalhador rural de 53 anos, morreu em um acidente florestal em Senador José Porfírio, município na região do Xingu, na última quinta-feira, 07. O homem foi atingido por uma árvore enquanto realizava um serviço de roçagem em um comunidade chamada Gleba Assurini.

Segundo 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a localidade onde aconteceu o acidente fica mais perto de Altamira do que do centro de Senador José Porfírio. Conhecido por ser um homem que trabalhava bastante em serviços braçais apesar da idade, Seu Sebastião teria aceitado o serviço de um vizinho, sendo contratado para serrar alguns vegetais quando o acidente aconteceu.

O corpo de Sebastião Silva foi levado até o porto da balsa do outro lado do Assurini e trazido de voadeira pelo Rio Xingu até o porto em Altamira, onde já era aguardado por uma equipe da Unidade Regional do município do Centro de Pericias Científicas Renato Chaves. Sebastião era natural do município de Vitória do Xingu, também na zona de influência de Altamira, mas morava na região Assurini com a esposa e quatro filhos.