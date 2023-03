Total de 700 policiais penais tomam posse nesta terça-feira (14), em Belém

Um total de 700 policiais penais aprovados em concurso público tomam posse às 9h, desta terça-feira (14), em cerimônia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ao todo, foram aprovados 1.893 candidatos e as nomeações vão ocorrer em três etapas distintas, encerrando no mês junho deste ano.

A cerimônia de posse desta terça-feira se volta para o primeiro grupo de nomeados, cujos nomes foram publicados em portaria de 1° de março, no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com a Seap. uma das primeiras medidas relacionadas ao processo de nomeação dos aprovados foi a publicação da citada portaria, que definia a escolha, por parte do nomeado, da unidade prisional onde o concurso quer trabalhar, isso, obedecendo à ordem de classificação final no concurso público.

Entre as opções de escolha das regiões para as quais foram inscritos, estão Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu. Nesta terça-feira, além da cerimônia de posse, os 700 novos servidores da Seap vão assinar o Termo de Posse.

Eles receberão a cópia do Termo de Posse e ofício de apresentação na Unidade Prisional, com a indicação do dia de entrada em exercício, e o recebimento do ofício de lotação. No dia 23 de abril, os novos 700 servidores deverão receber as Identidades funcionais e uniformes.