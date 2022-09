Tiroteio na estrada: uma pessoa morreu e outras ficaram feridas na PA-151, no Acará

Um tiroteio deixou um homem morto e pelo menos outras quatro pessoas feridas na PA-151 (Perna Sul), na região da comunidade Vila Nova, no Acará, nordeste do Pará. A motivação do conflito ainda é desconhecida. A troca de tiros aconteceu entre pessoas dentro de veículos. Em um deles, onde o condutor foi a óbito, a quantia de R$ 110 mil reais em dinheiro vivo foi apreendida pela polícia. O caso aconteceu no último sábado, 24.

De acordo com informações do Comando de Policiamento Regional I (CPR-I) da Polícia Militar do Pará (PM), uma guarnição que seguia pela PA-151 foi informada por moradores da área que um conflito armado havia acontecido na rodovia, envolvendo pessoas em quatro veículos: uma pick-up S10 branca, de placa RZB2D69, um Siena verde, de placa NSG6G13, e outros dois carros que fugiram do local e ainda não foram identificados.

Ao chegar ao ponto da ocorrência, a polícia identificou dois homens que teriam se envolvido no tiroteio dentro do carro Siena: o passageiro Adenísio dos Santos Portilho, que se autodeclarou indígena da tribo Tuiuara, e o condutor Erisma Souza da Silva, que, à chegada da polícia, teria tentado se esconder aos fundos de uma residência. Adenísio teria sido atingido por tiros de arma de fogo e foi socorrido.

Na pick-up S10, a polícia identificou três envolvidos: o condutor, conhecido como "De Menor", que faleceu no local, e dois passageiros, que ficaram feridos pelos disparos - Cleosio e Antônio Guimarães Vieira Filho, conhecido como "Cabeludo".

As pessoas que foram atingidas pelos disparos e sobreviveram foram conduzidas ao socorro médico por meio de ambulância do município.

Apreensões foram feitas nos dois veículos

No Siena, foi encontrada uma quantia em dinheiro vivo que somava R$ 110.225,35. Além disso, uma mochila com carteira de trabalho (CTPS), RG e Título de Eleitor de Adenísio dos Santos Portilho e uma carteira porta-cédula com outros documentos de Adenísio. Ainda, no mesmo veículo, foram encontrados um contrato de compra e venda de imóvel rural, um aparelho de celular, uma folha de papel contendo lista nominal de pessoas para prestação de contas, uma planilha denominada "Sincredi - Mobi e Internet Banking", onde valores e períodos estavam registrados, seis estojos deflagrados de munição calibre ponto 40 e dois estojos deflagrados de munição calibre 380.

Na pick-up S10, a polícia apreendeu: um revólver calibre 38, com seis munições deflagradas, vasto material de um candidato a deputado estadual (Adamor Bitencourt - PODE), um aparelho celular, uma mochila com itens pessoais, uma carteira porta-cédula com documentos de Antônio Guimarães Vieira Filho e um relógio.

Diante do cenário, a polícia também localizou quatro testemunhas que deveriam ser ouvidas para esclarecimento do caso, a saber, Denilson Silva e Adriana Reis, João Manoel Santos e José Augusto Azevedo Dias, moradores da localidade.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (4ª RISP), no município de Acará. A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para esclarecer detalhes do ocorrido, mas, até o momento, não houve retorno. Também houve tentativa de contato com a assessoria do partido político Podemos para saber se há alguma relação com o ocorrido. O contato também não foi retornado até o momento.