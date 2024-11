Tiros que mataram delator do PCC também atingiram 3 pessoas no aeroporto de Guarulhos

Os disparos de fuzil que mataram o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, na sexta-feira (8), no aeroporto de Guarulhos (SP), também alvejaram outras três vítimas que estavam no local.

A Polícia Civil já informou que as três vítimas não têm nenhuma relação com Gritzbach, que era delator do PCC.

Todos os feridos pelos disparos foram encaminhados para o Hospital Geral de Guarulhos. Um deles é um motorista de aplicativo, Celso Araújo Sampaio de Morais, 41. Ele foi baleado nas costas e encaminhado para a UTI.

Um funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto, identificado Willian Sousa Santos, 39 anos, também foi atingido pelos tiros do atentado. Ele sofreu ferimentos na mão direita e no ombro, e segue em observação no hospital.

A terceira vítima foi uma mulher, que foi atingida superficialmente no abdômen. Samara Lima de Oliveira, 28, foi levada para o hospital, mas logo foi liberada pelo fato do ferimento não apresentar nenhuma gravidade.

Investigação criminal

A Polícia Civil segue investigando o caso, com o intuito de descobrir se houve algum tipo de facilitação para a realização do crime. Um suposto problema mecânico, em um dos veículos que deveriam escoltar a vítima, está sendo avaliado pelos investigadores.

Segundo a Polícia Civil, o Volkswagen Amarok apresentou problemas e foi deixado em um posto de combustível sem acessar a área de desembarque.

Outra situação investigada envolve o veículo Trailblazer, ocupado por PMs que fariam a escolta da vítima e pelos ocupantes Vinícius, de 11 anos, filho do empresário, e José Luiz Vilela Bittencourt, amigo de Gritzbach. Os investigadores já apreenderam os telefones celulares de ambos, para apurar o que foi conversado durante o ocorrido.

Todos os policiais que participaram da escolta de Gritzbach foram afastados e prestaram depoimento para auxiliar na elucidação do crime.

A Polícia investiga se a morte do empresário foi encomendada pelo PCC, mas avalia outras hipóteses, como a possibilidade de uma queima de arquivo, uma vez que Gritzbach havia assinado um acordo de delação premiada e possuía muitos inimigos agentes públicos, os quais eram envolvidos em esquemas de pagamento de propina.