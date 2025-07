'Tarzan' e outro homem morrem após colisão entre motocicletas na PA-252, em Moju

Uma colisão frontal entre duas motocicletas terminou com a morte de dois homens na manhã deste domingo (20/7), na rodovia PA-252, em Moju, no nordeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Luiz Maia Miranda, de 53 anos, conhecido como Luiz do Cartório, e Max Wilian Cunha Oliveira, de 49, chamado de “Tarzan”. Até agora, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas.

Segundo o portal Moju News, com a gravidade da batida entre os veículos, as vítimas morreram no local. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutram) foi a primeira equipe a chegar ao local, realizando o isolamento da área e orientando o trânsito. Pouco depois, as polícias Militar e Civil chegaram na via e iniciaram os procedimentos cabíveis e a coleta de informações para investigação.

Os corpos de Luiz e Max foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno