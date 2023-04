Suspeito é baleado durante tentativa de assalto em loja de departamentos de Barcarena; vídeo

Uma tentativa de assalto terminou em troca de tiros entre a dupla de suspeitos e o segurança de uma loja de departamentos, no início da tarde deste sábado (15), na avenida Germano Aranha, no distrito de Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste do Pará. Um dos acusados foi baleado, mas conseguiu fugir.

Conforme relatou o gerente do estabelecimento às guarnições do motopatrulhamento da Polícia Militar, dois homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto. O segurança da loja, que também estava armado, sacou o revólver e disparou, atingindo um dos suspeitos, enquanto o outro envolvido atirou em direção ao funcionário, mas ele conseguiu desviar.

Após o tiroteio, a dupla conseguiu fugir, com o apoio de um carro que os aguardava na parte de fora da loja. Eles deixaram para trás um aparelho celular, que foi repassado à Delegacia de Polícia Civil para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Informações da Polícia Militar apontam que Carlos Alexandre Araújo dos Santos seria um dos envolvidos e que estaria baleado. Ele possui quatro passagens por tráfico de drogas e roubo. As guarnições realizam diligências para localizar os criminosos.