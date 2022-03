Suspeito de tráfico e assaltos morre em troca de tiros com a polícia

Gabriel Rodrigues, mais conhecido como "Neguinho", morreu durante uma troca de tiros com agentes do 23º Batalhão da Polícia Militar em Parauapebas, no sudeste paraense. O caso ocorreu nesta quarta-feira (16), a em uma chácara denunciada por populares, como um ponto de comercialização de drogas ilícitas, na zona rural do município, na Vila Cedere 1. As informações são do site Zé Dudu.

Segundo detalhou a PM, Gabriel estava na companhia de outros homens, que correram quando a polícia chegou ao local. O rapaz teria atirado contra os policiais militares, que revidaram e o atingiram com quatro tiros. Ele estaria armado com um revólver calibre 32 e teria atirado três vezes contra os policiais.

Ainda segundo os policiais, o grupo que estava na chácara com Gabriel Rodrigues também era suspeito de praticar assaltos à casas, comércios e chácaras da área rural. Os suspeitos foram encontrados durante diligências em uma casa no meio de um terreno sem cercas ou muros. Os homens teriam fugido para a área de mata.

A PM informou que encontrou o revólver com três munições deflagradas, seis munições intactas calibre 22 e 76 gramas de maconha.