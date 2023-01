Suspeito de roubo é morto em confronto com a polícia em Breu Branco

Um homem, identificado como Denilson da Silva Rodrigues, morreu, na última quarta-feira (4), após ser baleado em confronto com a polícia no município de Breu Branco, no sudeste do Pará. Ele ainda foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Denilson é apontado como autor de, pelo menos, quatro roubos e, ainda, cerceamento de liberdade das vítimas, com emprego de violência e ameaças, segundo a polícia. Ele estava em um campo de futebol da cidade, quando foi surpreendido pelas equipes das polícias Civil e Militar, que cercaram a área, e tentou fugir por uma área de mata.

De acordo com informações da polícia, o acusado sacou uma arma e teria disparado primeiro contra os policiais, que revidaram. Depois de adentrar a mata, ele foi perseguido e encontrado baleado. Os policiais, então, levaram Denilson à UPA gravemente ferido, mas o homem não sobreviveu e morreu durante o atendimento.