Suspeito de roubar motocicleta é preso em Belém; vítima foi atingida a pauladas

Maxwell de Souza Filho foi preso nesta quinta-feira (31), em Belém, pelo crime de roubo majorado. O comparsa dele continua foragido. A polícia não informou se conseguiu recuperar a motocicleta roubada pela dupla. As investigações apontam que o fato ocorreu na última segunda-feira (28), quando o suspeito e mais uma pessoa roubaram uma moto da vítima, na rua Ferreira Cantão, bairro da Campina, na capital paraense.

Na data do crime, a vítim​a foi abordada por volta das 2h da madrugada por dois homens. Segundo a polícia, eles desferiram uma paulada na cabeça da vítima e levaram sua motocicleta.

O caso foi registrado na Seccional do Comércio, em Belém, que deu início às diligências, que culminaram com a prisão de Maxwell nesta quinta-feira (31). Ele foi reconhecido pela vítima. As investigações continuam na tentativa de localizar e prender o segundo criminoso.

Maxwell foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Pará, para ficar à disposição do Poder Judiciário.

Informações que ajudem a polícia a localizar o segundo suspeito podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181.