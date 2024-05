Suspeito de matar, esquartejar e carbonizar vendedor é preso em Goianésia do Pará

Um homem identificado como José Vicente dos Santos foi preso na quarta-feira (29/05), suspeito de ser o autor do homicídio brutal que vitimou o vendedor ambulante Emerson Manoel Lopes Bandeira. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu no dia 20 de Maio, na comunidade rural de Capão da Onça, em Goianésia do Pará, sudeste paraense. A vítima teria ido cobrar uma dívida e foi assassinada, esquartejada e carbonizada pelo suspeito.

A Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará está à frente do caso. Conforme as informações do portal Correio de Carajás, Emerson Manoel era natural do Estado da Paraíba. Algumas partes do corpo de Emerson ainda não foram localizadas pois, segundo a investigação, teriam sido jogadas pelo suspeito em um igarapé. As investigações iniciaram após amigos registrarem um Boletim de Ocorrência relatando o desaparecimento da vítima. Eles informaram que Emerson teria ‘sumido’ entre as vilas São Sebastião, Santa Paula e Capão da Onça.

Conforme os relatos, pessoas da área informaram à PC que Emerson havia saído para trabalhar fazendo cobranças e não retornou. Uma dessas pessoas que ele visitaria era José Vicente, na Vila Capão da Onça. A irmã do suspeito teria sido ouvida, mas inicialmente negou ter visto Emerson no local. No entanto, dias depois, teria procurado a PC de Nova Ipixuna e contado sobre o caso. Diante dos relatos, os agentes, com apoio do 3° Pelotão de Polícia Militar, investigaram a ligação entre Emerson e José, até o identificarem o principal suspeito. Inicialmente ele teria negado, mas acabou confessando na presença do advogado.

O crime

Segundo as investigações, quando Emerson chegou a casa de José Vicente para fazer a cobrança, teria ameaçado o suspeito com um terçado (facão) para que o pagamento ocorresse. Nesse momento, José Vicente entrou na casa e, de dentro do imóvel, efetuou um disparo com uma espingarda contra Emerson. Com a vítima ferida, José teria usado o facão para matar e esquartejar o vendedor.

Depois do crime, o suspeito levou o cadáver para uma área próxima à casa e ateou fogo. Segundo a investigação, como o tronco da vítima não carbonizou completamente, José teria jogado os restos mortais em um igarapé. A motocicleta da vítima foi jogada dentro de um forno de produção de carvão vegetal e a polícia a localizou. Vestígios da roupa do suspeito e do corpo da vítima também foram localizados.