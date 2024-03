Suspeito de latrocínio contra pescador é preso na ilha do Marajó

Um homem suspeito de envolvimento em um crime de latrocínio, ocorrido no último dia 13 de fevereiro, no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, foi preso no final de semana passado. A Polícia Civil, responsável pela prisão, não detalhou quando exatamente realizou a captura do investigado. Um segundo suspeito continua sendo procurado.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu durante a noite, quando dois homens invadiram a casa da vítima, um pescador, e anunciaram o assalto. “A intenção dos criminosos era roubar a quantia de R$ 18 mil que estava no cofre da vítima, mas ela reagiu e os assaltantes a mataram com um tiro”, informou o delegad​o-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Após o ocorrido, a equipe policial de Cachoeira do Arari iniciou as investigações para capturar a dupla criminosa e, após reunirem provas que comprovaram a participação do investigado, a prisão foi realizada. “O suspeito principal desse crime é uma pessoa que foi casada por 9 anos com a sobrinha da vítima. Em um levantamento sobre a vida pregressa dele, foi constatado que ele praticava, de forma rotineira, crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, além de se orgulhar desses atos”, pontuou Itamar Aleixo, delegado titular de Cachoeira do Arari.

Após o cumprimento das medidas cabíveis na delegacia, o homem está à disposição da Justiça. A polícia segue com as buscas pelo segundo envolvido no crime.