Suspeito de furtar botijões de gás e celulares foi preso pela Polícia Militar em Parauapebas

Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de furtar três botijões de gás, aparelhos celulares e cerca de R$ 500 de um estabelecimento em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada de domingo (2/03), no bairro Guanabara, após o proprietário do mercadinho acionar a PM para relatar o crime. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e os objetos foram recuperados.

Segundo o proprietário do estabelecimento, o furto ocorreu por volta de 00h30. O suspeito conseguiu sair do local com os três botijões, três celulares e o dinheiro. Após o crime, a PM conseguiu encontrar o suspeito no bairro Nova Vida II. Ao ser abordado, ele confessou que os objetos furtados estariam em sua residência. No imóvel onde o suspeito mora, os agentes encontraram parte dos itens furtados. No entanto, a quantia furtada já havia sido gasta pelo homem e um dos celulares também já havia sido vendido.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado e os procedimentos cabíveis foram realizados pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.