Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Parauapebas

Um homem de 62 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, na noite de quarta-feira (8), em Parauapebas, sudeste do estado. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito havia sido expedido desde o último dia 31 de janeiro e foi cumprido pela Polícia Militar. Com informações do Portal da Cidade de Tucuruí.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma guarnição da PM realizava rondas pela área da Vila Rica, quando avistou a motocicleta do suspeito estacionada em frente a um condomínio. Os policiais identificaram que o suspeito estava sentado ali perto. O homem foi questionado quanto à procedência do veículo, que afirmou ser seu.

Durante a verificação da placa da moto e da identidade do homem, foi constatado o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.

Em seguida, o suspeito foi conduzido para uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), onde segue à disposição da Justiça.